Dazi e Piano Mattei: l’Industria Italiana di fronte alla sfida

L’attuale panorama economico internazionale richiede un ripensamento delle strategie produttive. L’introduzione di dazi da parte degli Stati Uniti su beni europei, che possono arrivare fino al 30%, evidenzia non solo un ostacolo commerciale, ma un cambiamento più profondo nelle dinamiche geopolitiche globali.

In questo contesto, è fondamentale che l’Europa risponda con una visione autonoma, puntando sulla propria capacità produttiva. L’Italia, in particolare, è chiamata a prendere il ruolo di leader, promuovendo iniziative che supportino il sistema industriale. Le aree del Sannio e altre zone del Mezzogiorno rappresentano esempi chiave di resilienza, continuando a investire e innovare nonostante le difficoltà. Queste regioni dimostrano come una manifattura robusta e un’agroindustria competitiva possano prosperare anche in assenza di grandi poli industriali.

Un aspetto cruciale è la necessità di un’integrazione euro-mediterranea che favorisca la creazione di una piattaforma produttiva condivisa. Ciò comporterebbe non solo accordi commerciali, ma anche la lotta per un’efficace coordinazione industriale, perseguendo filiere integrate e investimenti congiunti.

In aggiunta, è necessario sviluppare un corridoio logistico efficiente tra le regioni del Sud e del Nord Italia, per ridurre i costi di trasporto, che oggi rappresentano una parte significativa del prezzo finale dei prodotti. Incentivare tali misure logistiche potrebbe migliorare la competitività delle imprese.

Infine, è imperativo che l’Europa riveda il proprio approccio fiscale e normativo per favorire chi investe nella produzione. Con un carico fiscale in Italia tra i più gravosi in Europa, una riforma in tal senso potrebbe stimolare notevolmente la crescita industriale e la creazione di nuovi posti di lavoro.