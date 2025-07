Dazi e opposizione: il silenzio che fa rumore in Europa

I leader dell’opposizione italiana si sono uniti a difesa della posizione dell’Unione Europea riguardo ai dazi imposti dagli Stati Uniti. Un tema che ha suscitato forti critiche verso il governo italiano e la sua gestione.

Elly Schlein ha dichiarato che l’intesa raggiunta dall’Ue con Trump non rappresenta un buon accordo, ma piuttosto una capitolazione rispetto alle imposizioni americane. Ha accusato il governo italiano e altri esecutivi nazionalisti di favorire una linea morbida che ha compromesso l’unità europea e indebolito la posizione negoziale dell’Ue. Sulla stessa lunghezza d’onda si è espresso Giuseppe Conte, che ha affermato che in questa “partita dei dazi” l’Unione Europea e il governo Meloni si trovano in una posizione di svantaggio.

Anche Nicola Fratoianni ha espresso preoccupazione, descrivendo l’accordo come destinato a portare a conseguenze negative per la società. Matteo Renzi ha criticato aspramente l’accordo, definendolo una “resa incondizionata” dell’Europa alle politiche di Trump e ammonendo che tali scelte comprometteranno la forza morale e economica degli Stati Uniti.

Recentemente, restano da chiarire alcuni dettagli dell’intesa, in particolare se il 15 percento previsto includa le tariffe esistenti o se si sommi a esse. Tuttavia, la maggior parte delle voci dell’opposizione sembra concentrarsi più sulle critiche che sulle proposte concrete.

La somiglianza nei toni delle loro affermazioni indica un tentativo di unificazione su un tema chiave, ma solleva interrogativi sulla loro capacità di articolare una proposta alternativa al conflitto commerciale in atto.