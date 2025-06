Dazi e Borse: Londra delude, Milano in calo nonostante STMicro

Le prime notizie dal vertice di Londra tra Cina e Stati Uniti sui dazi non hanno rassicurato le Borse europee, che chiudono in calo. Milano segna un -0,35%, Parigi -0,17%, Francoforte è la peggiore con un -0,6%, mentre Londra oscilla intorno alla parità.

A Piazza Affari, STMicroelectronics è in crescita, guadagnando quasi il 3%, sostenuta dall’avanzamento delle trattative commerciali sui semiconduttori e sulle terre rare.

Wall Street mostra segnali contrastanti: il Dow Jones è in calo, mentre S&P 500 e Nasdaq registrano piccoli rialzi. Gli investitori attendono segnali più chiari, in particolare i dati sull’inflazione che verranno pubblicati mercoledì. Le rassicurazioni sul fronte commerciale rimangono poco chiare, generando incertezze sulle conseguenze di questa fase di stallo per investimenti e strategie aziendali.

Nel mercato valutario, il dollaro continua a mostrare debolezza rispetto all’euro, che si mantiene sopra quota 1,14.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.rainews.it