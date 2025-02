Dazi di Trump: Nuove Minacce ai Mercati Europei

L’Europa è sotto pressione a causa della minaccia di nuovi dazi da parte di Trump, con i mercati che evidenziano forti ribassi. Milano segna un calo di circa l’1,2%, seguendo l’andamento negativo di Londra. Francoforte e Parigi fanno peggio, registrando perdite superiori all’1,6%. I settori maggiormente colpiti includono l’industria automobilistica, con Stellantis che segna un calo del 7% e Pirelli vicino al -6%. Anche il settore tecnologico risente della situazione, e i titoli bancari non riescono a mantenersi in territorio positivo; Unicredit, ad esempio, scende dello 0,9% dopo aver annunciato l’acquisto del 4,1% di Generali, che si distingue tra le poche azioni in crescita.

Nei mercati asiatici, le borse della Cina continentale rimangono chiuse per il Capodanno lunare, mentre Tokyo e Seoul registrano un calo di oltre due punti e mezzo. Anche i futures di Wall Street sono in calo, influenzati dalle previsioni di un aumento generale dell’inflazione negli Stati Uniti. La situazione complessiva indica incertezze significative per gli investitori, con il mercato europeo che continua a subire le conseguenze delle tensioni commerciali e delle aspettative economiche negative.