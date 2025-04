Dazi di Trump: Luca Zaia critica Giorgia Meloni e la definisce ‘una catastrofe’

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha commentato la situazione politica attuale, concentrandosi sui dazi imposti da Donald Trump. Zaia ha descritto queste misure come “una catastrofe”, in netto contrasto con le dichiarazioni della premier Giorgia Meloni, che le considera “una scelta sbagliata” ma non necessariamente devastanti. Secondo Zaia, l’Europa deve rispondere con coesione, suggerendo la necessità di un dialogo con gli Stati Uniti per trovare soluzioni condivise piuttosto che un approccio di scontro. Ha proposto una cooperazione tra Usa e Ue per affrontare le sfide del mercato globale, sottolineando che l’Italia potrebbe fungere da intermediario strategico, soprattutto in vista dell’evento Vinitaly, che porterà in Veneto 3.000 operatori del settore vinicolo statunitensi.

La Meloni ha sconsigliato un aumento delle tensioni e messo in guardia contro la strategia “dazi su dazi”, auspicando invece un dialogo diretto con gli americani per risolvere il problema. Ha deciso di annullare altri impegni per dedicarsi a questo tema, esprimendo la volontà di rimuovere i dazi anziché aumentarli.

Inoltre, la posizione di Zaia non si distacca molto da quella del leader del suo partito, Matteo Salvini, che ha affermato che se gli Stati Uniti proteggono le proprie imprese, anche l’Italia deve difendere i suoi interessi nazionali, alla luce delle difficoltà che presenta l’Europa. La situazione rimane complessa e caratterizzata da divergenze all’interno del governo italiano in merito alla gestione della questione dei dazi.