Dazi di Trump, l’Italia pronta all’impatto? Ecco le strategie del governo

A poche ore dall’annuncio dei dazi statunitensi, l’Italia si prepara a fronteggiare le nuove misure commerciali previste dal presidente Donald Trump. Dopo le già applicate tariffe del 25% sull’acciaio e l’alluminio, oggi si scopriranno i dazi su altri prodotti, diretti verso i Paesi che, secondo Trump, hanno sfruttato gli Stati Uniti. La risposta italiana è improntata alla diplomazia, come ribadito dalla premier Giorgia Meloni, che cerca di limitare i danni all’export nazionale, in particolare nei settori agroalimentare, moda e meccanica.

Si spera in un incontro tra Meloni e il vicepresidente americano J. D. Vance, che potrebbe visitare l’Italia a fine mese. Tale incontro è visto come un’opportunità per trovare una soluzione negoziata ai problemi commerciali. Il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, ha sottolineato che il problema dei dazi non deve dividere Italia e Stati Uniti, mentre Matteo Salvini invita a evitare conflitti e a perseguire un dialogo diretto con Washington.

Tuttavia, le preoccupazioni aumentano, in particolare per Confindustria, che evidenzia come i dazi possano tradursi in un grave danno per l’industria italiana, coinvolgendo 67 miliardi di esportazioni. Coldiretti stima che un dazio del 25% sulle vendite agroalimentari potrebbe gravare i consumatori americani per circa 2 miliardi di euro, impattando seriamente filiere come quella del vino e dell’olio d’oliva.

Oggi, in coincidenza con l’entrata in vigore dei nuovi dazi, Meloni consegnerà un premio nella gastronomia italiana, sottolineando l’importanza di questo settore messo a rischio dalle politiche commerciali della Casa Bianca.