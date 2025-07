Dazi di Trump: l’Italia ignora il rischio per l’industria

L’Unione Europea ha deciso di sospendere le ritorsioni contro i dazi imposti dagli Stati Uniti, in una speranza di trovare un accordo prima dell’entrata in vigore di tali misure ad agosto. In questo contesto, emerge la necessità di riconoscere che l’ex presidente americano Donald Trump ha una comprensione diretta delle potenzialità del Made in Italy, colpendo con precisione i settori cruciali dell’economia italiana.

Nel 2024, l’Italia ha registrato esportazioni verso gli Stati Uniti per un valore di 64,8 miliardi di euro. I dati di Istat evidenziano che i settori più significativi non corrispondono necessariamente a quelli promossi nelle campagne di marketing. Al vertice si trovano i macchinari industriali, seguiti da prodotti farmaceutici, automotive e alimentari, con quest’ultimo che occuperà solo il quarto posto. Ciò dimostra che le aree più vulnerabili agli attacchi tariffari non riguardano solo il cibo, ma anche le manufatture di grande rilevanza.

Trump ha pertanto mirato a colpire non solo il vino e i salumi, ma anche beni essenziali come macchinari, motori e prodotti chimici, settori che sono fondamentali per l’industria italiana e la sua competitività globale. Tuttavia, questo tema sta riscontrando un silenzio assordante da parte della politica italiana. I partiti si concentrano principalmente sulla difesa delle identità alimentari, trascurando le conseguenze che i dazi potrebbero avere su settori come l’automotive e la chimica.

Nonostante l’Italia mantenga una forte posizione industriale, la mancanza di una strategia chiara e di un’adeguata rappresentazione delle sue potenzialità rischia di lasciare il Paese scoperto di fronte a una crescente guerra commerciale. La questione centrale è cosa l’Italia desideri rappresentare: un Paese ancorato a tradizioni pittoresche o uno che difenda una forza manifatturiera consolidata.