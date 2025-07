Dazi di Trump: impatti devastanti sull’economia italiana

Il recente annuncio di dazi da parte di Donald Trump rappresenta una svolta significativa per l’economia europea, con ripercussioni dirette su crescita, occupazione e inflazione. Le nuove tariffe del 30% sulle merci dell’Unione Europea destinate agli Stati Uniti entreranno in vigore il primo agosto e potranno inasprirsi in risposta a misure europee.

Per l’Italia, questo provvedimento comporta una perdita annua stimata di 35 miliardi di euro, con settori cruciali già in difficoltà, come evidenziato dalla Cgia di Mestre. Le conseguenze sul prodotto interno lordo potrebbero tradursi in una contrazione fino al 4%, impattando soprattutto le regioni meridionali e causando la perdita di decine di migliaia di posti di lavoro.

Il Paese è il secondo più colpito dai dazi statunitensi, subito dopo la Germania, e le imprese italiane affrontano già tariffe superiori alla media europea. La competitività dell’export nazionale è ulteriormente compromessa dal deprezzamento del dollaro rispetto all’euro.

Settori come vino, agroalimentare, moda, acciaio e automotive, che costituiscono il cuore del Made in Italy, sono ora sotto minaccia. Stime recenti indicano potenziali perdite di 390 milioni di euro per il vino, 240 milioni per l’olio e 170 milioni per la pasta, con il rischio di un embargo de facto per una parte significativa della produzione destinata agli Stati Uniti.

L’Unione Europea ha già convocato una riunione urgente per discutere le contromisure, evidenziando il pericolo di danni alle catene di approvvigionamento bilaterali. Gli analisti prevedono rincari anche per i beni importati dagli Stati Uniti, con una conseguente riduzione della spesa delle famiglie italiane stimata in 12 miliardi di euro nei prossimi due anni.