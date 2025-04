Dazi di Trump e l’impatto sull’Italia: cosa dice la premier Meloni

Il “panico” e “l’allarmismo” possono causare danni maggiori dei dazi statunitensi, afferma la premier Giorgia Meloni durante una riunione del Consiglio dei ministri. In un’audizione, la presidente della Bce, Lagarde, ha sottolineato che un dazio del 25% sulle importazioni dall’Europa ridurrebbe la crescita dell’area euro di circa 0,3 punti nel primo anno. Meloni evidenzia che un dazio al 20% avrebbe un impatto inferiore, affrontabile, ma avverte che la situazione potrebbe peggiorare se si diffondesse il panico tra i consumatori, con una conseguente contrazione dei consumi e degli investimenti. Secondo la premier, è prematuro valutare le conseguenze reali dei dazi sull’economia italiana, aggiungendo che la decisione di Trump è errata, poiché le economie occidentali sono interconnesse e il protezionismo danneggerebbe sia l’Europa sia gli Stati Uniti.

Meloni afferma che limitare gli scambi internazionali penalizza l’Italia, rinomata per il Made in Italy, e che i dazi stanno penalizzando le esportazioni italiane, anche se queste rappresentano solo il 10% del totale. È necessario non amplificare gli effetti della decisione americana. Il governo intende avere un quadro chiaro sugli impatti economici e settoriali, sviluppare un’azione per sostenere le filiere e formulare proposte per affrontare la crisi a livello europeo e negoziare con gli Stati Uniti. Meloni ha convocato i vicepremier e i ministri per un incontro sull’impatto economico dei dazi e prevede anche confronti con i rappresentanti delle categorie produttive. Inoltre, invita a riflettere sulle questioni trascurate dall’Unione Europea, come il Green Deal, la competitività delle imprese e la semplificazione normativa.