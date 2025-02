Dazi del 25% sulle auto: la promessa di Trump e il rischio di un effetto boomerang per gli USA

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato l’intenzione di imporre tariffe del 25% sulle importazioni di automobili a partire dal 2 aprile. Si è mostrato soddisfatto della riduzione delle tariffe dell’Unione Europea (Ue) sulle auto, portandole dal 10% al 2,5%, paragonabili a quelle statunitensi. Trump ha evidenziato l’ingiustizia del deficit commerciale con l’Ue, previsto in 235 miliardi di dollari nel 2024, e ha insistito sulla necessità di rimediare a questa situazione. Tuttavia, alcuni analisti avvertono che l’aumento dei dazi potrebbe comportare una riduzione dell’export europeo verso gli Stati Uniti, senza garantire un incremento delle importazioni americane da parte degli europei.

Durante la campagna elettorale, Trump ha promesso di rilanciare l’industria automobilistica, attirando oltre il 50% degli elettori del settore. Le vendite di auto americane in Europa sono storicamente basse, con marchi come Buick e Cadillac che non hanno mai trovato un mercato significativo. L’Unione Europea ha tempo fino al 2 aprile per sviluppare contromisure adeguate, mentre alcuni prodotti agricoli e di moda potrebbero essere inclusi nella definizione di nuovi dazi. Il commissario europeo Maroš Šefcovic ha dichiarato che si cercherà una soluzione vantaggiosa per entrambe le parti, mantenendo la disponibilità a difendere gli interessi dell’Ue.

Nonostante le percezioni dell’amministrazione Trump, le statistiche evidenziano che gli scambi tra Stati Uniti e Ue non sono così squilibrati. Nel 2023, l’Ue ha registrato un avanzo commerciale, ma gli Stati Uniti presentano un surplus nei servizi. Le due economie sono altamente interconnesse, con investimenti reciproci di 5.300 miliardi di euro, il che suggerisce che una guerra commerciale potrebbe risultare dannosa per entrambe le parti.