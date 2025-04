Dazi: Come Bessent, Lutnick e i Senatori Hanno Influenzato il Cambio di Rotta del Tycoon e i Mercati in Declino

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha sorpreso nuovamente il mondo decidendo di sospendere per tre mesi le tariffe aumentate per 75 paesi che non le hanno imposte agli USA, ad eccezione della Cina, a cui ha invece imposto un ulteriore incremento del 125%. Questo cambio di rotta è interpretato come una mossa dettata dalla necessità di evitare una crisi economica prolungata, che avrebbe potuto danneggiare gravemente l’economia americana. In un momento di crescente preoccupazione tra gli investitori, Trump ha ammesso che la gente era “un po’ spaventata”.

Le pressioni per questa decisione sono arrivate principalmente dal segretario al Tesoro, Scott Bessent, e dal segretario al Commercio, Howard Lutnick, che hanno lavorato per convincere il presidente delle conseguenze negative di tariffe prolungate. Inoltre, la conversazione con Jamie Dimon, amministratore delegato di JPMorgan Chase, è stata fondamentale nel sottolineare il rischio di recessione. Diversi senatori repubblicani si sono uniti a questa pressione, richiedendo a Trump di rivalutare la sua posizione.

Dopo l’annuncio, i mercati finanziari hanno reagito in modo euforico, con il Dow Jones che ha guadagnato il 6,6%, S&P il 9,51% e Nasdaq il 12,16%, segnando la migliore seduta dal 2008 e una delle migliori dalla Seconda guerra mondiale. Anche l’andamento dei titoli di Stato ha influenzato la decisione, mostrando segnali di instabilità economica che hanno spinto Trump a fermarsi. Questo evento sottolinea come le dinamiche politiche ed economiche siano altamente interconnesse, influenzando le azioni del presidente statunitense.