Dazi: Coldiretti avverte, export di cibo italiano negli USA a rischio record di 7,8 miliardi

L’imposizione di dazi sul cibo made in Italy negli Stati Uniti potrebbe compromettere il record di esportazioni di 7,8 miliardi raggiunto nel 2024. Il mercato statunitense si è rivelato strategico per il settore agroalimentare italiano, e l’introduzione di dazi rappresenterebbe un rischio significativo. Inoltre, questa situazione potrebbe favorire l’espansione dell’industria del falso cibo, già presente e in crescita. La Coldiretti esprime preoccupazione in merito a questa possibilità, sottolineando l’importanza delle esportazioni di prodotti alimentari italiani negli Stati Uniti e il potenziale impatto negativo di tali misure. La situazione è ulteriormente complicata dal messaggio del presidente Donald Trump, che ha alimentato l’incertezza attorno alle politiche commerciali sul cibo. La Coldiretti sta monitorando attentamente l’evoluzione della situazione, consapevole che ogni decisione politica potrebbe influenzare non solo l’economia italiana, ma anche la qualità e l’autenticità dei prodotti alimentari offerti al consumatore. La tutela del made in Italy è dunque prioritaria, per proteggere le nostre eccellenze e mantenere la competitività nel mercato statunitense.