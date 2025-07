Dazi americani: impatto sull’economia italiana e resilienza delle imprese

La resilienza delle imprese italiane è fondamentale per affrontare le sfide economiche internazionali, in particolare i potenziali dazi imposti dagli Stati Uniti. Secondo l’EY Parthenon Bulletin, pubblicato da Marco Daviddi, le misure protezionistiche potrebbero avere effetti significativi sull’economia italiana, specialmente nei settori più esposti come la farmaceutica, l’agroalimentare e la meccanica.

Le stime indicano che l’introduzione di dazi al 30% dal 1° agosto comporterebbe una contrazione del PIL dell’1,4%, azzerando la crescita prevista dello 0,6% e provocando un impatto economico di quasi 30 miliardi di euro tra il 2025 e il 2026. Se i dazi fossero fissati al 20%, l’impatto sarebbe stimato attorno ai 20 miliardi di euro, riducendo le previsioni di crescita cumulata al -0,9% per il medesimo periodo. Ey non ha previsto gli effetti di dazi al 10%, ritenendo improbabile che le tariffe scendano sotto il 20%.

I settori più colpiti sarebbero quelli con un alto volume di esportazioni verso gli Usa, come il farmaceutico e il food & beverage. Tuttavia, Daviddi segnala che un clima di incertezza generale potrebbe influenzare negativamente la propensione al consumo e agli investimenti in tutti i settori.

L’analisi di EY suggerisce che l’impatto sarà omogeneo in tutta la UE, sebbene l’industria italiana e quella tedesca possano subire conseguenze più dirette. Nonostante le difficoltà, le aziende italiane mostrano una crescente capacità di adattamento, con un incremento degli investimenti esteri del 17% nella prima metà del 2025, passando da 7,1 miliardi a 13,5 miliardi di euro.