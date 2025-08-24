Dazi americani: il rischio per le piccole imprese italiane

L’era dei dazi sta creando notevoli difficoltà per le micro e piccole imprese italiane. A causa del minore accesso al mercato statunitense, dei costi elevati per le spedizioni e delle difficoltà globali nella catena di approvvigionamento, si prevede che queste aziende possano subire un calo dell’export fino a 3 miliardi. Secondo il rapporto “L’Italia nell’economia internazionale” di Ice e Istat, circa 6.000 imprese, impiegando oltre 140.000 lavoratori, sono particolarmente vulnerabili alla protezionistica americana. Tra queste, circa l’80% sono di piccole dimensioni.

L’ufficio studi di Confartigianato ha calcolato che i dazi americani del 15% sui beni europei potrebbero portare alla perdita di 33.000 posti di lavoro in Italia, molti dei quali nelle micro e piccole imprese. Questo settore, che rappresenta il 95% del made in Italy e comprende oltre 4 milioni di aziende, rischia di rinunciare a un terzo degli 11 miliardi di fatturato generati verso gli Stati Uniti.

Luigi Granelli, presidente di Confartigianato, ha messo in guardia sul fatto che le piccole imprese soffriranno non solo a causa dei dazi, ma anche della concorrenza dei prodotti a basso costo provenienti dalla Cina, che cerca nuovi sbocchi di mercato in Europa. Per affrontare questa situazione, è suggerito di diversificare i mercati di esportazione e rafforzare le reti tra le imprese.

Inoltre, i dazi potrebbero colpire anche il commercio al dettaglio in Italia, già in difficoltà. Grandi aziende come Walmart e Amazon riescono ad assorbire i costi aggiuntivi, creando maggiore pressione sui piccoli rivenditori. Secondo Mariano Bella di Confcommercio, le restrizioni tariffarie potrebbero aggravare la crisi di un settore che ha già visto la chiusura di oltre 120.000 attività negli ultimi anni.