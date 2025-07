Dazi americani e vino italiano: preoccupazioni crescenti

Le recenti dichiarazioni sul tema dei dazi hanno sollevato preoccupazioni tra i produttori di formaggi e vini italiani, nonostante il mantenimento della tariffa del 15% per l’importazione negli Stati Uniti. L’accordo commerciale siglato fra Washington e Bruxelles era visto come un segnale positivo, ma le attese di un abbattimento delle tariffe sembrano svanite.

Il problema principale risiede nel contesto attuale: il dazio, pur rimanendo invariato, diventa un elemento strutturale e permanente nel panorama commerciale. La crescente tendenza al protezionismo negli Stati Uniti ha ridotto le possibilità di un ritorno a tariffe più favorevoli. Massimo Romani, amministratore delegato di Argea, ha sottolineato la necessità di una filiera efficiente per mantenere la competitività, avvertendo che un aumento dei costi potrebbe allontanare i consumatori americani, già provati dall’inflazione.

Inoltre, il presidente di Unione italiana vini, Lamberto Frescobaldi, ha evidenziato come i dazi non impattino solo sull’importazione ma anche sull’economia statunitense, con stime di perdite fino a 25 miliardi di dollari. Queste cifre si basano sul valore economico generato lungo la filiera distributiva del vino negli Stati Uniti, che potrebbe subire gravi conseguenze per le tariffe attuali.

Nel frattempo, i concorrenti di Paesi come Australia e Cile, che beneficiano di accordi commerciali senza dazi, riescono a inserirsi più facilmente nel mercato statunitense. Questa situazione, unita a un clima di incertezza che porta i buyer a essere più cauti, causa una diminuzione degli ordini e una necessità di stoccaggio preventiva da parte di alcuni produttori, come nel caso del Parmigiano Reggiano. Le esenzioni richieste da associazioni di categoria rimangono un tema cruciale per il futuro del settore.