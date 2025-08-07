Dazi americani e ponte sullo Stretto: la giornata in Italia

L’attualità internazionale e nazionale è in fermento, con importanti sviluppi in ambito economico, infrastrutturale e sociale. Oggi, 7 agosto 2025, i dazi voluti dal presidente statunitense Donald Trump entrano in vigore, interessando 92 Paesi con percentuali variabili: si va dal 10% applicato al Regno Unito al 50% per India e Brasile. Per l’Unione Europea, l’aliquota è fissata al 15%, con un’imposta del 50% su acciaio e alluminio. Il governo italiano, guidato dalla premier Giorgia Meloni, cerca di tutelare l’export nazionale, in particolare nel settore agroalimentare, un punto di forza del made in Italy. Trump ha annunciato l’intenzione di introdurre dazi del 100% su chip e semiconduttori, senza specificare tempi.

In parallelo, il Cipess ha approvato il progetto per il ponte sullo Stretto di Messina, con l’intento di avviare i lavori già in autunno e completarlo entro 7-8 anni. Matteo Salvini ha dichiarato che le risorse destinate ammontano a 13,5 miliardi, ma il progetto deve ancora superare alcune tappe burocratiche. Le opposizioni e vari gruppi di interesse esprimono preoccupazione per il presunto spreco di risorse pubbliche.

Sul fronte della sanità, è in corso un’indagine sulla morte di Simona Cinà, una giovane pallavolista deceduta durante una festa a Bagheria. Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per omicidio colposo e oggi verrà effettuata l’autopsia per determinare le cause del decesso.

In un altro episodio, due ragazzi di Diamante sono stati ricoverati per sintomi compatibili con intossicazione da botulino dopo aver mangiato un panino da un venditore ambulante.