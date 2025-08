Dazi americani e mercati: l’effetto sulle tecnologie asiatiche

Le dinamiche globali legate ai dazi commerciali stanno influenzando significativamente i mercati finanziari, suscitando preoccupazioni tra gli investitori. La recente scadenza imposta dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per l’introduzione di nuovi dazi ha avuto ripercussioni negative, in particolare sui titoli tecnologici in Corea del Sud e a Taiwan.

Mentre i mercati si abituano alle costanti minacce di Trump, la decisione di implementare dazi generalizzati a carico di diversi Paesi rappresenta un chiaro segnale d’allerta, poiché il termine per eventuali accordi commerciali è scaduto e le nuove tariffe sono già operative in Asia. Anche in questo caso, sebbene i dazi siano stati fissati a un livello inferiore rispetto a quelli annunciati in precedenza, l’incertezza resta alta visto che molti Stati sono ancora in trattative con Washington.

Il clima di tensione è accentuato dall’aspettativa di un possibile accordo tra Stati Uniti e Cina, destinato a evitare un’ulteriore escalation delle tariffe. Tuttavia, diversi esperti evidenziano come nessun Paese possa considerarsi realmente vincitore in questo scenario, poiché l’implementazione dei dazi porta a maggiori costi, interruzioni nelle catene di fornitura e un rallentamento della crescita economica.

Nel settore tecnologico, le perdite sono state ingenti, con il mercato coreano che ha visto discese significative nei titoli dei principali produttori di hardware. Taiwan, anello cruciale nella catena di fornitura dei semiconduttori, ha subito un duro colpo con un aumento dei dazi sul suo export. A peggiorare il panorama, l’indice MSCI All Country World ha affermato segni di debolezza, evidenziando una flessione di responsabilità legate a dichiarazioni recenti di alti funzionari americani, che indicano che le negoziazioni con la Cina non sono ancora definitive.