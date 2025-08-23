Dazi americani e l’impatto sull’economia indiana

La minaccia di dazi doganali del 50% da parte degli Stati Uniti sulle importazioni dall’India, in risposta agli acquisti di petrolio russo, sta creando preoccupazione tra gli esportatori indiani. Secondo l’economista Garima Kapoor, con dazi così alti, nessun prodotto indiano sarebbe in grado di competere sul mercato. L’India, uno dei principali importatori di petrolio al mondo, ha tempo fino al 27 agosto per trovare alternative e ridurre un terzo del suo attuale fabbisogno.

Questa imposizione di dazi rischia di colpire settori ad alta intensità di manodopera come il tessile, le pietre preziose e i frutti di mare. La Global Trade Research Initiative calcola che il calo delle vendite, ad esempio nel settore dell’abbigliamento, potrebbe arrivare fino al 60%.

In seguito alle minacce di Donald Trump, il primo ministro indiano Narendra Modi ha cercato di mediare nel conflitto, contattando sia Putin che Zelensky per trovare una “soluzione pacifica”. Intanto, l’impatto dei dazi è già evidente: le aziende indiane segnalano una diminuzione degli ordini dagli Stati Uniti, mettendo a rischio milioni di dollari di fatturato e il sostentamento di centinaia di migliaia di lavoratori.

Alcuni esportatori di abbigliamento stanno considerando di delocalizzare la produzione negli Stati Uniti, mentre altri valutano la possibilità di spostare gli stabilimenti in Vietnam o Bangladesh, approfittando di dazi più bassi. Altri ancora stanno pensando di aumentare la produzione in Etiopia e Kenya, dove i dazi si attesteranno solo al 10%. Moody’s ha avvertito che un divario tariffario così ampio potrebbe compromettere i progressi economici dell’India e l’attrattiva per gli investimenti.