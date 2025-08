Dazi americani e alleanze: la posizione del governo italiano

Il dibattito sui dazi commerciali continua a essere al centro dell’attenzione, con l’Europa che cerca di evitare conflitti con gli Stati Uniti. Luca De Carlo, senatore di Fratelli d’Italia e presidente della IX Commissione di Palazzo Madama, ha recentemente condiviso le sue opinioni sulla situazione attuale.

Durante un’intervista, De Carlo ha sottolineato l’importanza di un accordo come strumento per contrastare l’effetto negativo dei dazi. Ha elogiato il governo italiano per aver scelto di non rispondere in maniera impulsiva a tali misure, affermando che una reazione avventata avrebbe potuto innescare una guerra commerciale indesiderata con un alleato storico come gli Stati Uniti.

Secondo De Carlo, i dazi già esistenti, che variano dal 25% al 15%, si traducono nella realtà in un’imposizione ridotta del 10%. Ha evidenziato l’atteggiamento resiliente degli imprenditori italiani, che stanno già valutando come adattarsi e esplorare new mercato in risposta a questa situazione. Inoltre, un’analisi recente ha mostrato che l’82% dei dazi è attualmente sostenuto dagli importatori e dai consumatori americani, aumentando il malcontento verso la gestione di tali misure da parte dell’amministrazione Trump. De Carlo ha rilevato come gli americani, tradizionalmente favorevoli al libero mercato, possano essere influenzati negativamente da queste politiche.

Queste posizioni riflettono le preoccupazioni diffuse riguardo alle conseguenze economiche dei dazi e alla necessità di una strategia diplomatica che favorisca un dialogo costruttivo tra le nazioni coinvolte.