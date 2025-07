Dazi al 30%: l’allerta per l’export e le imprese italiane

L’introduzione di dazi del 30% sulle esportazioni europee verso gli Stati Uniti, annunciata dall’amministrazione Trump, rappresenta una seria minaccia per il settore dell’export dell’Unione Europea, in particolare per l’Italia. Diverse associazioni di categoria hanno espresso preoccupazione, evidenziando le ripercussioni economiche e occupazionali di questa misura.

Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative, ha sottolineato che i dazi già esistenti al 10% avevano già causato la perdita di 68.000 posti di lavoro e un decremento di 18 miliardi di euro nel valore delle esportazioni italiane. Con il nuovo aumento, le conseguenze potrebbero essere ancor più devastanti, specialmente per i distretti produttivi. Gardini ha sollecitato l’Unione Europea a reagire con saggezza e a considerare questi fattori nei futuri piani di coesione.

Similmente, Cristian Maretti, presidente di Legacoop Agroalimentare, ha descritto l’innalzamento delle tariffe come una manovra politica aggressiva, evidenziando la necessità di una risposta incisiva da parte dell’Unione Europea per proteggere i suoi interessi. Maretti ha avvertito che le conseguenze non ricadranno solo sugli esportatori, ma anche sui consumatori americani e sul mercato europeo.

Anche Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo, ha manifestato preoccupazione per l’impatto che questi dazi avranno sull’industria europea, esortando a evitare uno scontro diretto che avvantaggerebbe solo ulteriormente la tensione commerciale.

Secondo le stime della Cgia, l’Italia potrebbe affrontare perdite da 3,5 a 12 miliardi di euro, a seconda delle tariffe applicate, con Milano e Firenze come le aree più colpite per il volume delle esportazioni verso gli Stati Uniti. Le aziende italiane coinvolte presentano una marginale esposizione al mercato statunitense, il che implica che, sebbene ci saranno difficoltà, l’impatto totale sul fatturato potrebbe essere contenuto.