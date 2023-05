Dayane senza freni, lite con Soleil e Dana e rapporto con Rosalinda: “Lui ha rovinato tutto”

Dopo molto tempo Rosalinda Cannavò e Dayane Mello si sono riviste al compleanno di Giulia Salemi. L’attrice in un’intervista rilasciata a Casa Chi ha raccontato quello che è successo alla festa.

“Cosa ci siamo dette? Niente di particolare. Ci siamo salutate e poi ci siamo anche date un abbraccio. Tutto qua. È pace? Io sono sempre per la pace. Alla fine fin quando non succedono cose gravissime sono sempre per l’andare avanti. Anche perché io e Dayane abbiamo fatto un bellissimo percorso all’interno della Casa. Ci siamo volute tantissimo bene, quindi. Poi alla fine il bene vince sempre secondo me. Cosa ne pensa il mio ragazzo? Andrea è stato molto carino, perché devo dire che tutte le volte in cui ero un pochino più frenata, lui ha sempre cercato di mettere la pace. Anche in virtù del bene che ci siamo volute, secondo me è stata la scelta più giusta”.

Dayane Mello sul rapporto con Rosalinda.

Ieri sera durante una diretta Dayane Mello – con un bel bicchiere di vino in mano – ha iniziato a parlare dei rapporti con le sue (ex?) amiche. Prima l’ex gieffina avrebbe detto che Soleil Sorge ha voluto chiudere con lei per delle dicerie inventate da qualcuno e poi ha anche parlato di Rosalinda. La Mello ha detto che ‘quello lì’ ha rovinato tutto.

“Io le voglio davvero troppo bene. Perché quello che abbiamo è una cosa totalmente nostra, cioè, ci siamo volute bene, ma ad oggi lei ha un ragazzo che ci ha fatte separare, sì quello lì. Poi magari in futuro ci troveremo nuovamente come amiche o non lo so ragazzi. Purtroppo ad oggi è così. Quello lì ha rovinato tutto. Più vino per me così parlo”.

Alla Mello si può dire di tutto, tranne che sia una che si fa problemi a dire quello che le passa per la testa.

l’effetto farfalla che fatto sì che “ho scelto di essere libera” intonato da cristina all’isola portasse dayane a scagliarsi contro ssssenga in una direttapic.twitter.com/8XjVkvfksb — Paola. (@Iperborea_) May 4, 2023

CHE BOMBA SGANCIATA DA DANA SUL LITIGIO TRA DAYANE CON SOLEIL💣💣 Dana afferma che sia lei che Soleil si sono allontanate da Dayane perché hanno scoperto che Dayane le sparlava alle spalle.#mellos #solearmy #prelemi #dayanemello #nikiters #oriele pic.twitter.com/0gxjyZa5IM — Rete (@Rete64626041) April 25, 2023