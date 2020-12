Dayane Mello sabato scorso ha sganciato una bomba su un presunto tradimento subito da Andrea Zelletta. Ieri sera durante la puntata del GF Vip l’ex tronista ha scoperto tutto e i concorrenti si sono schierati quasi tutti dalla parte del ragazzo. La brasiliana oggi ha avuto una crisi, si è sentita esclusa e attaccata dal gruppo e ha detto di voler abbandonare la casa di Cinecittà: “Vado via da quella porta, me ne vado“. Giacomo Urtis ha provato a convincerla, ma la gieffina ha iniziato a fare la sua valigia.

Dalla camera blu Tommaso Zorzi ha commentato la possibile uscita di Dayane Mello:”Forse era meglio non avesse detto quella cosa. Se spifferi tutto e poi fai la spocchiosa dicendo che è colpa nostra. Ma poi è lei che ha tirato fuori tutto. Qua siamo alla frutta, al dolce proprio. Guardate sta facendo la valigia, amo guardate. Amore questa sua mossa porta il mio nome, quello che sta facendo. […] Non mi va che faccia ricadere le colpa su di noi quando è stata lei a lanciare quella cosa su Andrea, poteva non dirla e pensarci 2 volte. Ora che si prenda le sue responsabilità“.

Stefania Orlando ha avvisato Zelletta e Giulia Salemi della decisione di Dayane, ma entrambi non sono sembrati colpiti dalla notizia.

Stefania: “c’è dayane che sta facendo la valigia che vuole andare via” Croccantino: “Mh” NON GLIENE FREGA NIENTE AHAHAH #gfvip pic.twitter.com/nA6RZOgqv5 — zorzi ▪️stan ▪️ account ▪️ (@star3star3) December 29, 2020

Mi auguro (ma sono quasi sicuro) che Dayane Mello cambi idea, perché quella casa ha bisogno di lei, così come di Stefania e Tommaso (che ha svelato altri dettagli sul Capri Gate), visto che sono tra i pochi ad animare la situazione.

La reazione dei gieffini alla crisi di Dayane Mello.