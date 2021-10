Un anno fa le fan brasiliane accusavano i concorrenti del Grande Fratello Vip di essere razzisti e bulli nei confronti di Dayane Mello. E invece questo è proprio quello che è accaduto alla modella nel reality brasiliano La Fazenda. Dopo essere stata vittima di Nego Do Borel, l’ex gieffina adesso lo è degli altri compagni che la stanno deridendo e isolando da giorni. C’è chi la prende in giro per quello che dice, chi per il suo accento, altri invece per la dentatura e qualche idiota fa addirittura il verso dell’asino (perché secondo loro è simile al suono della voce di Dayane). Ovviamente i fan chiedono a gran voce che siano presi immediatamente dei provvedimenti dalla produzione. Ma dubito che questo succederà, visto che nessuno ha mosso un dito per quello che è capitato con quell’essere di Do Borel. Sulla questione è anche intervenuto lo staff della bella brasiliana.

Il comunicato dello staff di Dayane Mello.

“Noi del Team Dayane Mello ripudiamo ciò è stato praticato da altri partecipanti. Perché, come abbiamo potuto seguire negli ultimi giorni, alcune persone si sono rivolte a Dayane con un tono peggiorativo, attaccando la sua dignità. Il bullismo è un fenomeno sociale e, come evidenziato ieri, Dayane ha iniziato a rendersi conto. Il Bullismo, non è uno scherzo, non è intrattenimento. Il bullismo è un crimine”.

Tiratela fuori il prima possibile da questo programma e riportatela in Italia.

#dayline🚨 Não se esqueçam, BULLYING É CRIME e não entretenimento! DAYANE MERECE RESPEITO pic.twitter.com/BMujOjleyi — Dayanessa 🍷 (@Carmencreang) October 30, 2021

Vi mancano dei pezzi, la stanno prendendo in giro anche per l’aspetto fisico, in particolare per i denti, facendo il verso del cavallo, questo è bullismo cari giornalisti. DAYANE MERECE RESPEITO — Modsun23 (@Modsun231) October 30, 2021