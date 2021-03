Appena uscita dalla casa del Grande Fratello Vip Dayane Mello ha pubblicato dei video e delle foto insieme ad Elettra Lamborghini. I fan della modella brasiliana hanno pensato ad una collaborazione o a una nuova amicizia, io invece avevo ipotizzato semplicemente delle conoscenze in comune. Alberto Dandolo sul settimanale Oggi ha parlato di un rapporto “intimo ed esclusivo” tra le due ragazze.

“Si sussurra che il rapporto tra le due sia sempre più intimo ed esclusivo. Come reagirà Adua Del Vesco, un tempo amica inseparabile della Mello”.

Indipendentemente dalla natura di questo rapporto adesso le due non possono frequentarsi visto che Elettra è chiusa in casa ed è in quarantena dopo aver contratto il Covid (che l’ha costretta a rimandare il suo debutto a L’Isola dei Famosi).

Dayane Mello torna in Brasile?

Grazie al GF Vip Dayane è diventata molto popolare anche in Brasile e pare che presto la modella potrebbe tornare nel suo paese natale proprio per partecipare ad un altro reality. Secondo alcuni siti di gossip brasiliani gli autori di No Limite vorrebbero la Mello nel cast dello show che partirà dopo il Big Brother Brasil 21 (che dovrebbe finire tra aprile e maggio). Per adesso si tratta solo di un rumor al quale l’ex gieffina non ha risposto. In ogni caso la Mello farebbe bene a partecipare, il ferro va battuto finché è caldo.