Dayane Mello potrebbe ben presto tornare in tv per sedersi sul trono di Uomini e Donne. Questo è un rumor e da tale va preso, anche se di mezzo ci sarebbe però lo zampino di Maurizio Costanzo che, fra le pagine del settimanale Nuovo, ha commentato così l’indiscrezione: “Dayane Mello tronista? Saprebbe sicuramente mettersi in gioco dal punto di vista sentimentale“.

Una provocazione lanciata nientemeno che da Maurizio Costanzo, da decenni fedele compagno di Maria De Filippi che mai come in questa occasione potrebbe dargli ascolto e fare una proposta alla brasiliana.

Con Dayane Mello sul trono, infine, sarebbero aperte le porte anche ad eventuali corteggiatrici dato che la brasiliana è apertamente fluida ed in passato si è innamorata sia di uomini che di donne.

“Siamo nel 2021, io non mi considero una lesbica, ma ho fatto le mie esperienze e su questo sono convinta: oggi sono in grado di amare o un uomo o una donna senza problemi”.

Uscita dal Grande Fratello Vip col cuore spezzato, la Mello potrebbe trovare l’amore in tv dopo essersi invaghita di Rosalinda Cannavò.

Dayane Mello a Uomini e Donne? Il gossip è esploso

RAGA IN CHE SENSO MAURIZIO COSTANZO VUOLE DAYANE A UOMINI E DONNE? ✈️ #mellos — aliambo (@arazzopazzo) March 11, 2021

Non ci credo e spero di no per Dayane! Ma nel caso guarderei uomini e donne per la prima volta in vita mia 😂😂😂#mellos — Mpi🎉🎉🌿 (@mpisani2214321) March 11, 2021

50 minuti passati lontani da Twitter e mi ritrovo con una possibile richiesta mariana a Dayane per Uomini & Donne?

DA DOVE ESCE LA NOTIZIA?? #exrosmello — Giulia È M A T U R A 🌹 (@baumanstyle) March 11, 2021