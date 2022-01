Dayane Mello nel proprio curriculum vanta moltissimi reality show e dopo aver partecipato nel corso dell’ultimo anno al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini ed a La Fazenda in Brasile, ora sembrerebbe essere intenzionata a tornare in Honduras, dove è già stata nel 2017.

A parlare è stato Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, dove ha scritto che Dayane Mello nella prossima stagione televisiva sarà “protagonista di un programma di punta del Biscione”. E fra i programmi di punta c’è proprio L’Isola dei Famosi.

“Dayane Mello, reduce da una controversa partecipazione al reality brasiliano La Fazenda (La fattoria), sembra aver ritrovato l’energia di sempre. – scrive il buon Alberto Dandolo su Oggi – A Cologno Monzese si mormora che la modella presto sarà protagonista di un programma di punta del Biscione. Pare che si tratti de L’Isola dei Famosi. Dayane era già “naufragata” in Honduras qualche anno fa e per un brevissimo periodo. Accetterà di ripetere l’esperienza? Ah, saperlo…”

La modella però tornerà in tv molto prima della “prossima stagione televisiva”, dato che secondo Whoopsie sarà al Grande Fratello Vip lunedì per fare una sorpresa a Soleil Sorge, sua grande amica.

“L’ex gieffina, dopo aver più volte manifestato il suo affetto per Soleil Sorge, dichiarando anche: «Certo che mi manca. Mi manca la sua follia, il suo affetto, la sua amicizia e mi manca stare al suo fianco. Perché si vede che siamo fatte l’una per l’altra» sembra pronta a tornare nella casa del “Grande Fratello VIP” lunedì 10 gennaio per fare una sorpresa all’amica”.