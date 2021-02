Dayane Mello ha spiazzato tutti ancora una volta. Ieri sera la bella brasiliana si è trovata davanti ad una scelta che sembrava davvero semplice, doveva decidere chi mandare in nomination tra la coppia formata da Rosalinda e Stefania e quella composta da Andrea e Samantha. Inaspettatamente la gieffina ha mandato al televoto la Cannavò.

Dopo la diretta, la Mello si è sfogata con la De Grenet e le ha rivelato il vero motivo per cui ha mandato in nomination la sua ex bff.

“So tutto quello che dici ma il gioco è gioco. Alfonso ha detto che stiamo giocando. Poi noi ci siamo allontanate io e lei. Vuoi il vero motivo perché l’ho votata? Che nella scorsa puntata mi ha ferita troppo duramente. Se adesso il pubblico mi punirà amen, io tanto sono arrivata al mio limite. Lei era la mia migliore amica, ma ci siamo distanziate. Sono stata leale con te, con i sentimenti nei tuoi confronti. Per me adesso sei tu al primo posto capisci? Tranquilla che questa scelta non mi farà star male, non più. Alfonso ha detto che questo è un maledetto gioco e io sto andando con la mia pancia. Ascolta, nell’altra puntata mi ha fatto troppo male e non potevo salvarla. Per lei è un tradimento, ma io adesso ho te come prima della mia lista. Sono imprevedibile, sono fatta così”.

Dayane quando dice di essere stata ferita ‘nell’altra puntata del GF Vip’, si riferisce alla violenta lite avuta con Rosalinda in diretta lo scorso 19 febbraio.

La scelta di Dayane Mello non mi è piaciuta, ma non sono affatto d’accordo con chi la sta mettendo al rogo, si tratta sempre di un gioco. Secondo me è davvero innamorata di Rosalinda e ha ragionato di pancia, mossa dalla gelosia, magari anche dalla voglia di vendicarsi del dolore subito.

L’Elia attacca Dayane Mello per la sua scelta.