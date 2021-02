Inutile negarlo, l’intervento delle fan brasiliane di Dayane Mello ha cambiato l’andamento del GF Vip. Le sudamericane che seguono il nostro GF Vip hanno influenzato quasi tutti gli ultimi televoti, soprattutto dopo che una famosa pagina da 18 milioni di follower ha chiesto di supportare la modella. Proprio questo account qualche giorno fa ha fatto un nuovo post su Dayane Mello, in cui però ha spiegato come molti telespettatori italiani del GF Vip adesso si stiano vendicando cercando di organizzare voti di massa per “manovrare” il loro Big Brother.

“Dopo che noi brasiliani abbiamo contribuito a mandare la modella Dayane Mello in finale al “Grande Fratello VIP”, gli italiani vogliono mettere il becco nel “BBB 21”. Vogliono farlo per vendicarsi. Il bersaglio?! Il nostro Gil do Vigor! Potete credere a una cosa del genere?! Alcuni profili hanno iniziato a organizzare sforzi congiunti per eliminare l’economista e per far continuare Karol Conká nel programma. Vogliono la guerra? Gliela diamo!”

Tra le tante migliaia di commenti sotto al post in questione è apparso anche quello di Neymar! Il famoso calciatore (che ha perso la testa per una nota ragazza italiana) ha scritto: “Oops! Vogliono la guerra? Allora andiamo avanti! Cominciamo ordinando una una pizza al pollo con catupiry che in Italia non hanno”.

Fidatevi che tutto questo trash ci mancherà nelle prossime edizioni del GF Vip. Adesso in molti lo odiano per la sua durata monster e il fanatismo di molte fan, ma rimpiangeremo questo GFVip5, che ci ha regalato di tutto (anche Neymar che interviene per un reality italiano).

Il commento di Neymar al post dedicato a Dayane Mello.

ho scoperto solo ora che neymar (sì, neymar) ha commentato un post su dayane

