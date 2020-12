Dayane Mello a poche ore dalla diretta dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip di questo 2020 (la prossima ufficiale, escluso lo speciale di Capodanno, sarà a gennaio), è finita al centro di una polemica in seguito ad una battuta fatta sul fisico di Mario Ermito.

Il nuovo gieffino si è infatti mostrato davanti alla modella brasiliana in costume e lei, con leggerezza ed estrema mancanza di tatto, ha sbottato “altri 5 kg e diventi obeso“.

Non è la prima volta che Dayane Mello critica e commenta i fisici degli altri gieffini e dopo Rosalinda Cannavò e Giulia Salemi questa volta è toccato a Mario Ermito. Uno scivolone.

LO SCHIFO CHE MI FA QUESTA MEZZA DONNA. Perché in puntata non si denuncia anche il BODYSHAMING visto che dobbiamo essere sensibili su tutto? Io non posso tollerare questa roba. #GFVIP pic.twitter.com/QDCAxg0Xgv

— ’ (@ok__karen) December 28, 2020