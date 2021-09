Dayane Mello, storica concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, ha commentato l’annuncio dell’arrivo di Soleil Sorge in maniera entusiasta.

“Il mio amore più grande sarà la rivelazione di questo programma” – ha scritto – “Non ci sarà uno uguale a lei, ti amo con tutto il mio cuore“.

Soleil è stata attrice non protagonista del Grande Fratello Vip sia durante la seconda edizione, sia durante la quinta. La prima volta perché lasciò in diretta televisiva il suo fidanzato di allora, Luca Onestini, l’anno scorso invece perché confermò la bomba lanciata da Dayane Mello della finte aggressione omofoba organizzata da Ic*nize, ex fidanzato di Tommaso Zorzi.

Dayane Mello supporta Soleil Sorge, il Grande Fratello Vip è alle porte

Quest’anno finalmente entrerà come concorrente ed ha già il #TeamBrasile dalla sua parte. Non vedo l’ora.

Pazzesca Soleil Anastasia Sorge che fa la pulizia dei denti poco prima di sporcarli col sangue dei suoi nemici. #soleilvip @Soleil_stasi #gfvip #gfvip6 pic.twitter.com/y6998itLq5 — PazzescaSoleilAnastasiaSorge – Vox Indocti (@vox_indocti) September 4, 2021