Il mese scorso Dagospia ha lanciato uno scoop su Dayane Mello e una presunta relazione stretta con una modella di nome Maria. Gabriele Parpiglia invece oggi ha scovato Allegra, un’amica intima della gieffina. Si tratta della ragazza che la Mello ha più volte salutato dalla casa chiamandola “la mia amica lesbica“. Allegra in un’intervista rilasciata a Giornalettismo ha detto che tra lei e Dayane Mello c’è effettivamente un’amicizia speciale’.

“Se tra noi è nata un’amicizia speciale? Assolutamente sì. Ogni volta che potevo andare a Milano, ci vedevamo. È venuta anche lei a Forte dei Marmi dovevi insieme con la figlia Sofia. Insomma diventiamo amiche, amiche. L’ultima volta che l’ho sentita? A fine agosto è stata qui da me dieci giorni, poi è partita per il Gf Vip e mi ha chiamato quando ha lasciato il telefono alla produzione: sono stata l’ultima telefonata. Mi saluta sempre, mi mandano i video, fino a ieri che è stato il caos quando ha detto: “Allegra, la mia amica lesbica di Viareggio”. Il mio cellulare è esploso, lo dico sorridendo e non capisco perché ogni volta appena dice Allegra subito dopo specifica lesbica; non lo fa con cattiveria. Anzi mi fa sorridere. Comunque sono io”.

Sarò antico io, ma continua a sfuggirmi il vero significato di ‘amicizia speciale’. Onestamente io conosco gli amici, i migliori amici e i friends with benefits. Speciale invece cosa significa? Importante? Stretta?

Buongiorno ragazze. Spero capiate che non posso espormi più di tanto. Comunque vi leggo e vi ringrazio per il grandissimo supporto che date a #DAYANE 🤍 Stavo pensando che entrare nell’hashtag #rosmello è come andare al Pride. Magari trovo anche la fidanzata. Sto volando. ✈️😂🏳️‍🌈 pic.twitter.com/YsvojPi711 — Allegra Ioppolo (@IoppoloAllegra) January 5, 2021

Raga vi esco una private photo per farvi capire che non sono un fake e che mi sto facendo le peggio risate a leggervi. Siete totalmente fuori controllo. 😂🤍 #rosmello #GFVIP #DAYANE Ps: io nel mentre sto ancora cercando di capire come si usa Twitter. pic.twitter.com/tUgN6QqeMg — Allegra Ioppolo (@IoppoloAllegra) January 4, 2021

Tra Dayane Mello e Allegra c’è stato qualcosa?

“Rispondere a questa domanda, significherebbe dare il via al circo del gossip. Io e Dayane siamo amiche e stiamo bene così prima e dopo il GF Vip. […] Mi manca. Dayane è ciò che vedi: lei dice tutto ciò che pensa. Nel bene e nel male. Mi manca il suo essere sincera. Stranamente io credo di essere una delle poche con la quale non ha mai litigato. Insomma ce ne sbattiamo di tutto”.