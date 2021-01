La settimana scorsa Allegra Ioppolo durante un’intervista rilasciata a Giornalettismo ha dichiarato di essere l’amica speciale di cui Dayane Mello parla nella casa del GF Vip: “Sono io quella che nomina spesso dicendo ‘la mia amica lesbica’ o la ‘mia amica speciale di Viareggio’. Se c’è stato qualcosa di più? Rispondendo darei il via al circo del gossip“.

Molte fan delle Rosmello su Twitter hanno riempito di domande la viareggina, che però non ha dato troppi dettagli sulla sua amicizia con la modella brasiliana. Ieri Gabriele Parpiglia a Casa Chi ha rivelato che il cuore della gieffina batte per una donna e che si tratta proprio della Ioppolo.

“Dayane Mello ufficialmente come ultimo fidanzato ha avuto Carlo Maria Beretta, l’attuale compagno di Giulia De Lellis. Quando stavano insieme la migliore amica di lui era Allegra. Poi Dayane Mello e Carlo si sono lasciati, ma non rompe il rapporto con Allegra. Vi dico che il cuore di Dayane Mello fuori dalla casa del GF Vip non apparterrebbe a un uomo, ma batterebbe per una ragazza, questa donna si chiama Allegra. Sono sicuro che nei prossimi giorni ne sapremo di più. L’amicizia tra Allegra e Carlo è fortissima, hanno due tatuaggi identici. Se mi chiedete come reagirà Rosalinda, vi dico che le Rosmello esistono come coppia, ma che sono vere come lo erano Pierpaolo Pretelli con Elisabetta Gregoraci”.