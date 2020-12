Quello che Dayane Mello ha dato sabato a Tommaso è stato il ‘limone di Giuda’ e ormai non ci sono più dubbi. La modella ieri si è appartata con Mario Ermito e gli ha confidato un po’ di strategie. La gieffina ha detto che non sopporta Zorzi e la Orlando, ma ha anche aggiunto che probabilmente non li nominerà più, perché tanto non escono dalla casa.

“Mi stanno un po’ sul C.Ci sono 2 o 3, che a me… sono 2 del vecchio gruppo. Due di questi sono tra i preferiti del pubblico. Questo è il grande problema e non so se faccio la cosa giusta. Che cavolo metto Tommaso o Stefania. Non usciranno mai. Ma non voglio nemmeno… Sono i preferiti del pubblico fuori, perché è così. Io l’ho capito, mica sono sprovveduta. Come faccio? Chi mi resta? Anche Maria Teresa Ruta è tra i preferiti. Quindi a te nominare uno dei forti non conviene. Piuttosto metti un altro. Non so che ragionamenti fare. Perché mettere uno che so già che non esce. Se Maria Teresa va 15 volte in nomination e non va via…”