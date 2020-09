Dayane Mello ieri al Grande Fratello Vip ha avuto una parola buona per tutti, soprattutto su Giulia De Lellis e Giulia Salemi.

Indicando la foto della prima (tutte le foto delle vecchie edizioni del GF Vip si trovano sulla parete della sala da pranzo, ndr), Dayane Mello ha detto “Un’altra che mi sta sul c***o è lei!”; mentre davanti uno scatto della Salemi, Dayane ha commentato:

“Ci siamo incontrate in un albergo a Roma dopo la finale del suo GF Vip, io volevo parlare con lei. Mi ha detto ciao, si è girata ed è andata via. Lei è malata di fama. Non mi piace. Neanche un come stai. Ma finché non ha raggiunto la fama non era felice. E questa cosa non valorizza le persone”.