Per mesi ci siamo tutti preoccupati di quello che stava accadendo a Dayane Mello La Fazenda in Brasile. Telespettatori, fan e giornalisti hanno attaccato Nego Do Borel parlando di presunte molestie, eppure due settimane fa Gabriele Parpiglia ha rivelato che la modella riteneva tutto “fatti non gravi”. Molti fan di Dayane Mello hanno attaccato Gabriele e noi blogger che abbiamo riportato la notizia, ma oggi a parlare è la diretta interessata. In una serie di storie la Mello ha difeso Nego dalle accuse, al grido di ‘non sono mai stata abusata’.

Dayane Finally Addresses Nego Do Borel Incident. Says she was Not Raped. #TeamDay #TeamDayane #DayaneMello #DayAndFarm #Mellos #MellosLatinas #AFazenda #negodoborel pic.twitter.com/UBPao57Lrf

Ricordatevi che l’unico che dev’essere condannato invece se la spassa e Nego lo dico perché voglio giustizia su quello che ha fatto a Dayane avendolo subito io tempo fa e non ho mai denunciato. A noi chi ci pensa? Pensate a come si sentirà dentro di se Dayane

“Vorrei parlarvi di una questione delicata: dopo aver riflettuto sugli eventi accaduti con Nego alla fattoria, valutando e rivalutando gli eventi, parlando con una psicologa e con alcune persone intorno a me, sono giunta alla conclusione che, sebbene la sua condotta non sia stata la più prudente possibile in quella situazione, non ha commesso abusi contro di me e non subito violenza.

So che questo argomento accende gli animi della gente poiché coinvolge qualcosa di molto serio. So anche che migliaia di donne subiscono abusi sessuali ogni anno in Brasile, e so anche che tutto deve sempre essere fatto per evitare che questa rimanga una triste realtà. Per questo non ho potuto fare a meno di parlare della conclusione alla quale sono giunta.

Dal momento che non sarebbe giusto che la sua condotta, per quanto avventata, sia considerata criminale, vi chiedo di interrompere la discussione una volta per tutte riguardo quello che è successo quella notte.

Sono molto grata al team Record per lo zelo con cui hanno trattato la situazione, ascoltando la mia versione e cercando di proteggermi! Abbiamo bisogno di questo atteggiamento sempre, in tutti i casi simili. Continuerò sempre, insieme a tutte le donne vittime, a cercare incessantemente soluzioni affinché le situazioni di violenza e di abuso siano trattate con tutta la serietà necessaria! Vi ringrazio molto per tutto il sostegno e l’affetto!”