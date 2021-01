Non solo amicizie speciali, litigate e limoni, Dayane Mello in questi mesi al GF Vip ci ha regalato anche momenti di riflessione. La bella brasiliana ieri si è confidata con Mario Ermito e gli ha raccontato di due periodi molto difficili in cui ha anche pensato a togliersi la vita.

“A 16 anni ho provato a togliermi la vita, ho preso tutte le medicine di mia nonna e le ho ingoiate. Ero arrivata a un punto in cui non volevo più vivere, guardavo le macchine e aspettavo il coraggio di buttarmi. La psicologa mi ha detto ‘Dayane tu devi sentire il dolore, non scappare dal tuo dolore’, allora cosa ho iniziato a fare? Ho cominciato a scrivere tutta la mia storia, la mia infanzia. Ho messo nero su bianco tutti i miei pensieri da sola mentre piangevo in una stanza al buio. Poi è ricapitato. Che vita difficile, ma anche pensare di morire e voglia di non vivere più. Proprio non volevo più vivere, volevo cercare di andarmene. Mi sono detta ‘tanto se la vita è questa ed è così difficile… Stavo già in Italia e avevo Sofia, 2 anni fa. Sono arrivata a questo pensiero perché i miei dolori mi sono venuti addosso. Mi chiedevo ‘chi si prende cura di me? Chi mi offre una spalla su cui piangere?’. Adesso i miei dolori fanno più male perché lo sento, ma è bello perché una volta che lo senti domani è un altro giorno, perché lo hai sentito, non l’hai trascurato. – ha continuato Dayane Mello – A volte ho voglia di saltare, correre, urlare… è una felicità che abbonda dentro di me. Da dieci anni qua in Italia ero sola, avevo due amiche, oggi esco con tante persone che mi vogliono bene e che io amo, questa sensazione d’amore è la prova. Non siamo amici, ci amiamo! È questo per me che conta. Adesso arriva il temporale di nuovo, ma a me piace anche guardare il temporale capisci? è tutti così strano, una follia”.

Parole molto forti, ma che servono a farci capire meglio la concorrente e anche a comprendere che in realtà questi sono pensieri comuni a moltissime persone. Nessuno dovrebbe sentirsi solo o strano quando non vede una via d’uscita e non riesce a sostenere il peso di una vita complicata, in certi casi però è necessario chiedere aiuto e non vergognarsi mai.



Dayane Mello si sfoga con Mario, i video.

“ la psicologa mi ha detto<dayane tu devi sentire il dolore ,non scappare dal tuo dolore,se ti svegli al mattino e senti questo dolore dentro> ,allora cosa ho iniziato a fare? inizio a scrivere tutta la mia storia,la mia infanzia,da sola in una stanza al buio” pic.twitter.com/rThhFNiyrI — culturale (@pazzeska4) January 5, 2021

Sul sito non hanno caricato neanche un secondo di clip riguardo il momento buio della vita di Dayane. Lo condivido io, perché merita di essere ascoltata! #GFVIP #rosmello pic.twitter.com/vbIhBcJ4zE — estreghetta (@_heysestra) January 5, 2021

