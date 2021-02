La pace tra Dayane Mello e Rosalinda è durata quanto un gatto in tangenziale. Ieri sera al Tommaso Zorzi Late Night Show la Cannavò e Andrea Zenga hanno dimostrato una buona affinità durante il gioco ‘delle coppie’ e la bella brasiliana è sembrata quasi infastidita. Dopo lo show di Tommaso, Dayane Mello ha lanciato una frecciatina velenosissima alla sua amica: “Ormai è la coppia che vince mica l’amicizia. Non hanno mai fatto vedere niente su di noi, mentre su voi due sì. Se la vostra è strategia? Chi lo sa“.

Da brava drama queen la Mello ha lasciato la scena subito dopo la sua shade e Rosalinda si è sfogata con Stefania e Zelletta.

“Hanno fatto 200.000 cose sulla nostra amicizia. Ma cosa cavolo sta dicendo? Ma secondo lei io buttavo all’aria 10 anni di storia per una strategia?! Questa è troppo pesante dai. Io da un’amica non voglio sentirmi dire queste cose. Un’amica non le dice. Non me ne frega un cavolo basta, l’importante è che sto bene con me stessa e con Andrea. Lei mi conosce da 5 mesi e dice questo? Bene adesso ho tutto chiaro. Che poi ha detto una bugia, perché hanno fatto tante puntate su me e lei e il nostro rapporto. A 13 giorni dalla fine voglio vivermela bene e voglio stare con Andrea e stop. Dirmi strategia significa che tira in ballo la mia vita privata fuori e non ci sto. Nemmeno per scherzo si dicono queste cose. Voi non pensereste mai che io e Andrea facciamo strategia e invece lo pensa lei? Ragazzi ma secondo lei io faccio questo passo sapendo la situazione fuori da qui per farmi due settimane in più al GF?”

Poche storie Dayane Mello è una concorrente perfetta. Non voglio dare giudizi sull’amicizia con Rosalinda, ma a livello di dinamiche e colpi di scena la Mello è la villain di cui ogni reality ha bisogno.

Dayane Mello e la frecciatina per Rosalinda e Andrea.

D: “Ma va ormai conta solo la storia d’amore, mica l’amicizia e cagate varie? È vero, hanno mai fatto qualcosa sulla nostra amicizia? Mai.

Bisogna spingere, mancano 12 giorni: bisogna far sognare la gente”

“è strategia?”

D: “eh chi lo Sa!”

DA YA NE 👑#gfvip #dmvip #exrosmello pic.twitter.com/ZbLHCCKWOu — posso dirtelo? (@edoruta) February 18, 2021

La modella brasiliana nella notte ha spiegato a Giulia Salemi come mai è così indispettita con Rosalinda.

“Io per lei ci sono sempre stata, l’ho protetta, amata e coccolata. Ci sono sempre stata quando piangeva e nessuno stava con lei. Adesso che ha un momento bello non mi vuole intorno, si confida con altri e io non so più nulla di lei? Quindi mi vuole solo quando non sta bene? Mi dispiace, ma questa cosa non mi piace, se uno è amico lo è sempre in ogni istante. […] Ogni volta che fa un discorso sembra una santa, una suora, basta, fai vedere davvero chi sei”.

#gfvip Dayane “ogni volta che parla sembra una suora, basta fare la santa”

✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️ — LaCartina (@CartinaLa) February 18, 2021