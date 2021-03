Dopo Verissimo Rosalinda Cannavò ha parlato di Dayane Mello anche a Live Non è la d’Urso. L’attrice di Furore ha detto che non cercherà la sua amica, perché vuole che adesso sia lei a fare un passo in avanti per recuperare il loro rapporto incrinato.

“Ho scoperto un’altra cosa anche stasera. Io ripeto che a lei ho voluto bene e anche adesso ci tengo. Per me è stata fondamentale al GF Vip. Però non mi aspettavo tutte queste cattiverie nei miei confronti. Mi ha sempre detto che sono un’amica leale e sincera e poi ha cambiato versione dandomi della falsa. Ha detto che mi avvicino alla gente senza sentimenti. Non l’ho più sentita. L’ho incrociata a Verissimo. Abbiamo fatto il viaggio in treno insieme, ma eravamo distanti, distanziate. Non ho nulla da dirle adesso, le ho già detto tanto. In questo momento non ho nulla da dimostrarle, le ho già dato tanto. Se vuole io aspetto un suo passo. Adesso sono orgogliosa ed è arrivato il momento di esserlo. Ho sempre fatto io un passo verso di lei, adesso vedremo cosa farà”.

Anche Giusy, la madre della Cannavò ha commentato il rapporto tra sua figlia e Dayane Mello: “Di lei penso che adesso stia vivendo un momento molto particolare e non facile. Ha perso un fratello e da molto non vedeva la bambina. Loro hanno un rapporto di 6 mesi e magari ne parleranno, forse torneranno amiche, non mi intrometto“.

