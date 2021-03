Dopo le tensioni delle ultime settimane al GF Vip, una volta uscite dalla casa di Cinecittà Dayane Mello e Rosalinda Cannavò si sono ritrovate. L’attrice di Furore ieri a Live Non è la d’Urso ha confessato di aver dato il suo numero all’amica, che quindi l’ha chiamata.

“Come va tra me e lei? Direi bene. In questi giorni abbiamo fatto dei passi in avanti. Le ho scritto pubblicamente delle belle parole perché per lei era un giorno importante, il compleanno di Lucas. L’affetto che provo per lei è forte, ma quando vedo le sue frasi contro di me mi fa un certo effetto. Però sta passando un periodo complicato e quindi ho voluto fare un gesto nei suoi confronti.

Quando sono stata da te l’altar volta io in realtà non ti avevo detto che le avevo già prima scritto un messaggio in privato lasciandole il mio numero. Lei mi ha chiamato e ci sentiamo ogni tanto. Per lei ci sono, il gioco è finito, c’è la vita vera”.