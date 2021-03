Dayane Mello, come già sappiamo, grazie al Grande Fratello Vip non ha spopolato solo in Italia, ma anche in Brasile.

A causa della pandemia la modella non può però raggiungere la sua terra madre, ma in queste settimane ha già rilasciato numerose interviste là, sia in diretta, sia scritte, come al portale GS Show di Globo, la prima rete televisiva.

In questa intervista Dayane Mello non ha parlato del rumor che la vedrebbe coinvolta in un nuovo reality show in Brasile, ma del suo rapporto con Rosalinda Cannavò.

Dayane Mello in Brasile parla di Rosalinda Cannavò

“L’amore non ha colore, non ha odore, l’amore è amore e in un momento del gioco mi sono ritrovata ad amare la mia amica. So che il mio rapporto con lei era di complicità, di cura, di amore e soprattutto di protezione. Ad oggi ci siamo già riparlate, ci siamo già scambiate alcuni messaggi, ma qui fuori fra noi è solo amicizia, lei ha bisogno di risolvere le cose della sua vita, io ho la mia con mia figlia, ho dei progetti…”.

E ancora: