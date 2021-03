Dayane Mello è amatissima dai telespettatori LGBT che hanno seguito il GF Vip. Questo amore probabilmente è dovuto al fatto che la gieffina ha difeso i suoi baci con Rosalinda dalle perplessità di Samantha De Grenet, ma anche dal suo coming out quando ha dichiarato di essere stata innamorata della Cannavò.

Stamani nei cieli di Cinecittà è volato un aereo pagato proprio dai fan gay, bisessuali, lesbiche e trans della modella brasiliana. Il messaggio sullo striscione era: “Dayane Mello, l’amore è per i coraggiosi. Fieri di te, LGBT fan“.

A vedere per primo l’aereo è stato Tommaso Zorzi, che ha subito chiamato la coinquilina: “Che bello, è bellissimo, dice ‘l’amore è per i coraggiosi, LGBT fan’“. La Mello però è sembrata confusa: “Che cosa vuol dire questo LGT?”

La domanda della gieffina ha fatto scoppiare un caso su Twitter. “LGBT” è finito al secondo posto delle tendenze con 70.000 tweet in cui moltissimi telespettatori hanno criticato Dayane perché non conosce la sigla della nostra comunità.

Che nel 2021 non si conosca la sigla LGBT è strano, soprattutto se si fa parte di questa comunità, ma è anche vero che creare l’ennesima polemica è fastidioso. Basta, siamo arrivati al giorno della finale, godiamoci le ultime ore dei vipponi nella casa. C’è più astio e rabbia tra i vari fanclub, che tra i concorrenti (che si sfidano per la vittoria e il montepremi). Questo verrà ricordato come il GF Vip più ricco di sempre, ma che ha reso Twitter un posto quasi pericoloso per la sanità mentale.

Aereo rainbow per Dayane Mello.

Andrea educa dayane sul significato della parola lgbt e aggiunge “è un aereo bellissimo” CROCC SEI SPECIALE 💗 #tzvip pic.twitter.com/LXzil8IvEq — zorzi ▪️stan ▪️ account ▪️ (@star3star3) March 1, 2021