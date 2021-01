Dayane Mello spesso parla senza contare fino a 10 e grazie a questa sua caratteristica ci ha regalato diverse dinamiche trash in questa edizione, dalla finta aggressione omofoba del tizio dei surgelati, fino al Capri Gate. Ieri pomeriggio la bella brasiliana si è lasciata scappare un’altra informazione riservata, questa volta però si tratta di qualcosa che riguarda lei. Pare infatti che in uno degli ultimi confessionali la concorrente abbia cambiato avvocato. Questo almeno è quello che lei ha raccontato a Rosalinda e Cecilia: “Prima in confessionale ho cambiato avvocato. (riporta biccy.it) Ragazze fuori deve essere successo qualcosa, questo è sicuro, è capitata una cosa“.

hanno chiamato Dayane di nuovo in confessionale raga … e Samantha sta spiegando la cosa del avvocato a Rosa mi trema il c*lo #gfvip #rosmello — cioè ~ (@redpastel3) January 7, 2021

“Cambio di avvocato” l’ha appena detto Dayane 😳 la situa è seria. #gfvip — Oggi conduzco io 🔮 (@DayaneMelluu) January 7, 2021

Le fan della concorrente hanno pensato ad azioni legali contro gli hater che sui social stanno attaccando la modella, la realtà però secondo me è un’altra. Quando Dayane Mello è uscita dal confessionale era evidentemente abbattuta, visibilmente triste e molto probabilmente il cambio de suo avvocato ha a che fare con la diffida che si è beccata da Natalia Paragoni. La fidanzata di Zelletta infatti pare abbia preso provvedimenti nei confronti della gieffina, o almeno questo ha lasciato intendere Sonia Lorenzini, ex concorrente del GF Vip e amica di Natalia.

Avvocati a parte, questi sono giorni complicati per Dayane, che dopo aver parlato delle volte in cui ha provato a togliersi la vita, ieri ha avuto un crollo: “Io non ho persone a cui chiedere aiuto. Non mi trovo con nessuna persona se non con mio fratello. […] Ho passato troppe cose in questi 3 anni e non sono stata bene. Sono stata molto male Samantha sai. Questi dolori, queste mancanze le sto accusando in questi anni. Sbalzi d’umore, sensazione di angoscia, non sono stabile e nemmeno serena”.

Dayane Mello sgancia la bomba su Natalia.