Dayane Mello è stata ospite di Barbara d’Urso a Live Non è la d’Urso dove è stata messa di fronte alle cinque agguerritissime sfere e – fra le tante domande – la conduttrice ha chiesto delucidazioni sul suo rapporto con Leonardo DiCaprio.

Qualche giorno fa, infatti, sono trapelate online delle foto che risalgono al 2013 ed in cui si vedono insieme al mare l’ex gieffina con l’attore statunitense. Un’amicizia inaspettata che è stata così commentata da Dayane Mello in diretta televisiva:

“Io conosco Leonardo [DiCaprio, ndr] da un sacco di anni, da quando avevo 19 anni e insieme abbiamo fatto le feste più belle, da Cannes a Saint Tropez. Abbiamo un gruppo di amici, io con lui non ho mai avuto niente ed in questo momento qua eravamo al mare da amici”.

Le foto – come già scritto – risalgono all’estate del 2013, che è stato per l’attore un grande anno lavorativamente parlando: ha recitato nel film The Great Gatsby per la regia di Baz Luhrmann ed anche in The Wolf of Wall Street, per la regia di Martin Scorsese.

Dayane Mello, la verità sul rapporto con Leonardo DiCaprio: i video

Ecco il video in cui Dayane Mello, nel salotto della d’Urso, risponde alla domanda su Leonardo DiCaprio.