Il Grande Fratello Vip 5 è durato quasi 6 mesi e Dayane Mello se li è fatti tutti. La bella modella brasiliana è entrata con il primo gruppo di vipponi ed è arrivata in finale a marzo. Eppure a pochi mesi dalla fine di questa lunga avventura, l’ex gieffina pare sia pronta a rimettersi in gioco in tv. Stando a quanto riportano numerosi siti brasiliani, la Mello sarà una delle concorrenti del reality A Fazenda (La Fattoria). A dare la notizia in esclusiva è stato il giornalista Leo Dias per Metropoles.

“La Fazenda 13 inizierà il 14 settembre, con la conduzione di Adriane Galisteu e la direzione generale di Rodrigo Carelli. Nonostante manchi un mese alla partenza, mancano ancora alcune conferme per i nomi del cast. Ma posso dirvi che tra loro c’è la brasiliana Dayane Mello, che ha partecipato al Grande Fratello Vip, il Big Brother italiano. Sui suoi social, la brasiliana, che vive in Italia, in questi giorni ha condiviso le sue giornate in una fattoria in Brasile. La ragazza è una veterana quando si tratta di reality, poiché ha partecipato ad altri due programmi, tra cui L’Isola dei Famosi, che prevedeva test di resistenza e altre dinamiche di convivenza. Dopo aver affrontato molte prove al Grande Fratello Vip, Dayane Mello ha conquistato il 4° posto nello show. Pur non vincendo il programma, ha fatto innamorare fan sia in Italia che in Brasile, dove è diventata molto nota”.

Grazie al GF Vip per Dayane si aprono le porte di una carriera anche in Brasile!



La reazione dei fan di Dayane Mello.

Invece la vedo bene in questo programma. Poi Dayane non si fa mettere piede in testa da nessuno è perfetta x la fazenda anche xche lei ama la natura e gli animali poi lì il contesto è diverso del gf loro hanno molto più spazio. — sabrina (@sabrina47740004) August 5, 2021

5% di share ma con un premio di 150.000, mica sono pochi, per solo 3 mesi. A me servono almeno 6 anni per guadagnare quella cifra. Io, se fossi in Dayane, sacrificherei 3 mesi. — sindy 🌋 (@benetuttobene) August 5, 2021