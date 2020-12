Dopo aver minacciato di abbandonare la casa del GF Vip Dayane Mello si è calmata, ha deciso di restare ed ha chiesto scusa ad Andrea Zelletta. La modella brasiliana si è messa a piangere ed ha ammesso di aver sbagliato a lanciare la bomba delle presunte corna.

“Volevo chiederti scusa, sto male, veramente non ho pensato di farti un danno. Se ho sbagliato devi anche capirmi, ho rinunciato a mia figlia per passare un Natale qui felice. Tu sei un bravo ragazzo e meriti solo cose belle. Capisci che è normale che io ti ho visto star male… So dove ho sbagliato. Ho sbagliato con Elisabetta e ora con te, sono dei miei scivoloni. Tieni conto che a tanti avrebbe fatto piacere sapere una cosa del genere. Ok, non era il luogo giusto, ma capisci l’intenzione. Scusa davvero”.

Croccantino ha perdonato la coinquilina ed ha rivelato che conosce i nomi di chi sarebbe coinvolto in questo Capri Gate. Su Twitter da giorni circola il nome che Dayane Mello avrebbe fatto a Tommaso Zorzi in merito al presunto tradimento di Natalia.

“Qui dentro non posso avere chiarimenti o scavare a fondo. Non voglio tirare fuori i nomi, perché io i nomi li so. Sono cose che sistemerò fuori. Ieri per me è stata una doccia fredda. Quella è stata una notizia che non sapevo, o meglio sapevo della vacanza e dell’evento. Sono cose mie. Il chiacchiericcio mi è arrivata ieri, però io tutelo la mia donna, che aveva gli occhi sinceri. Ora cercherò di non pensarci e chiarirò le cose fuori con i diretti interessati, perché io so dove andare. Comunque ti perdono, ma devi stare più attenta a quello che dici”.