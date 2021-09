Dayane Mello è pronta a segnare un altro reality nel proprio curriculum, il primo realizzato in Brasile, dopo aver già partecipato a Monte Bianco, Ballando con le Stelle, Pechino Express, L’Isola dei Famosi ed il Grande Fratello Vip.

In Brasile la modella prenderà parte al cast della 13esima edizione de La Fazenda, versione locale della nostra La Fattoria, dove è chiamata a convivere con altre celebrità in un rustico immerso nella natura.

“Sì, è vero! È arrivato il momento di realizzare un sogno atteso da tanto: partecipare a un reality show nel mio paese. È liberatorio, è reale! Per ringraziare il popolo brasiliano, che mi ha sostenuto quasi 6 mesi al Grande Fratello Vip. So che ne ho passate tante in questa vita, soprattutto per conquistare tutto quello che sono riuscita a raggiungere finora.

Ho vissuto un vortice di emozioni fin da quando ero piccola e oggi, a 32 anni, ricordo esattamente la ragazzina di 14 anni che andava a fare grandi cose fuori dal paese. Sono molto orgogliosa! So che tutte queste situazioni hanno fatto di me una Dayane dura e resistente, con molta forza interna”.