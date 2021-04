Che fine ha fatto Dayane Mello?

La bella brasiliana dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip è un po’ sparita dai radar ed a circa un mese dall’ultima intervista in tv (era da Barbara d’Urso), ha rilasciato una nuova intervista al portale SuperGuidaTv dove ha parlato di Rosalinda Cannavò, Giulia Salemi e Tommaso Zorzi.

“Ciò che mi ha spinto a partecipare a quest’edizione del Grande Fratello Vip è stato il bisogno di mettermi nuovamente in gioco. Finora i reality a cui ho preso parte hanno sempre messo alla prova la mia forma fisica. Questa volta, invece, ho voluto sfidare nuovamente me stessa ed accettare una prova di carattere psicologico: vivere sei mesi con gli altri concorrenti, lontana dai miei affetti”.

E ancora:

“La più grande vittoria è stata in primis aver avuto l’opportunità gareggiare fino alla fine. Esser nominata come prima finalista per quest’edizione è stato del tutto inaspettato. Mettermi alla prova era il mio obiettivo e credo di averlo raggiunto, per questo non posso che essere orgogliosa del mio percorso”.

Dayane Mello parla di Rosalinda, Tommaso e Giulia

Su Rosalinda:

“Rosalinda è stata una persona con cui ho condiviso molto. Ciò che mi piace di lei è la sua forza travolgente, capace di riuscire a vedere il lato positivo in ogni momento. Come in ogni amicizia possono esserci delle divergenze. Anche oggi, al di fuori della Casa continuo a provare un profondo rispetto ed affetto per Rosalinda”.

Su Tommaso:

“Onestamente nell’ultimo periodo ho avuto la testa impegnata altrove e non ho seguito bene L’isola dei famosi. Quello che posso sicuramente dire è che Tommaso è un abile comunicatore, capace di intrattenere e molto divertente quindi immagino che nel ruolo di opinionista ci stia bene”.

Su Giulia: