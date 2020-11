Dayane Mello stamani si è sfogata con la Salemi ed ha parlato della sua storia con Carlo Gussalli Beretta. Per chi non segue bene il gossip, questo rampollo è il nuovo fidanzato di Giulia De Lellis.

“Amare è bellissimo e regala sensazioni stupende. Non avevo mai sofferto per amore. Due anni fa invece è successo e non sono stata bene. Ho dato tutto di me a lui. Lo amavo così tanto. Ho voluto chiudere, poi sono voluta tornare e lui ha chiuso, era un caos. Io avevo tutto il supporto della sua famiglia. Questa estate ero a Forte dei Marmi con loro, sua nonna ama mia figlia Sofia.

Io sono stata spesso a cena con la nonna e la madre. Ho cenato anche con il nonno e tutti loro. Sono stati più i momenti di dolore con lui che quelli belli. La base però c’era, era amore. Poi però c’erano 8 anni di differenza, una figlia. Anche se io ho rinunciato a Sofia per stare con lui. Sai quanto è trista stare con lui e non pensare che ci sarà un futuro”.