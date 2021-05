La modella brasiliana paparazzata in compagnia di Andrea. Le prime parole su questo nuovo ragazzo.

L’amicizia speciale con Rosalinda Cannavò ormai è storia vecchia, Dayane Mello fuori dalla casa del GF Vip si era consolata tra le braccia del suo ex Mario Balotelli. I due hanno anche passato un week end insieme, senza mai però confermare il ritorno di fiamma. Quindi molto probabilmente sarà stata…



Il cuore della bella brasiliana è tornato a battere per un uomo, ma non si tratta del calciatore. L’ex gieffina è stata paparazzata a limonare con un bellissimo ragazzo di nome Andrea. Il settimanale di Alfonso Signorini ci fa sapere che questo belloccio fa l’imprenditore, è di Caserta ed ha regato a Dayane Mello una bella gita sul suo yacht da sogno.

“Dopo il breve incontro con l’ex fiamma Mario Balotelli, Dayane Mello è volata sulla costiera amalfitana con Andrea, un giovane imprenditore casertano che l’ha conquistata con un weekend da sogno a bordo di uno yacht da mille e una notte.

Cosa ci ha detto lei? “Cerco un uomo che si prenda cura di me”, ha detto a “Chi” . ‘È lui? Devo ancora scoprirlo? Questa mini vacanza è la mia fuga dalla realtà. Il futuro non lo conosco. Non so dire oggi se ho trovato la persona giusta, ma se fosse così, sarei felice. Con lui ho ritrovato il sorriso’”.

Andrea, le foto e il video del nuovo flirt di Dayane Mello.

Le fan della modella brasiliana c’hanno messo pochi minuti a scoprire profili, filmati e immagini di Andrea (queste ragazze sono meglio di Jessica Fletcher). Da quel che vedo siamo difronte ad un vero bono. Beata Dayane!

Andrea ormai i #mellos ci hanno messo 2 secondo a scoprire tutto su di te. Nome,cognome,codice fiscale ecc. Quindi fai il bravo 😂 https://t.co/fYO3V1vIO9 — realdrama🇮🇹 (@Robybastadrama) May 11, 2021