Dayane Mello nella casa del Grande Fratello Vip ha più volte dichiarato nel corso dei mesi di aver avuto in passato delle storie con delle donne e di aver amato una ragazza dal nome Sofia (lo stesso che ha poi dato a sua figlia, un caso?).

Un coming out spontaneo e passato in sordina (non alle fan delle Rosmello, però) che è stato messo in luce durante l’ultima puntata in prima serata quando Alfonso Signorini ha mandato in onda un confessionale della brasiliana dove, effettivamente, dichiarava il proprio amore per Rosalinda Cannavò.

“Vorrei poter esprimere dei sentimenti, sono tanti nel mio cervello, non so esprimere il mio pensiero: è nato un amore da parte mia e sono convinta anche da parte di Rosalinda, ma non è sbocciato per paura. Io sono già stata innamorata di una donna, sono già stata a letto con uomini e donne. So che Rosalinda ha la sua curiosità ed io ho le mie esperienze… Era amore, non era amicizia. Ma, non me la sento”.

Dayane Mello è infatti convinta che anche da parte di Rosalinda Cannavò c’era amore (nel senso sentimentale del termine, non affettivo), ma il sentimento purtroppo non è riuscito ad evolversi a causa probabilmente del fidanzato fuori, delle inesperienze della siciliana e delle telecamere.

Quando invece Rosalinda ha accettato il corteggiamento di Zenga, la Mello è andata in crisi ed ha prima nominato Andrea e successivamente anche Rosalinda.

“In passato ho amato un’altra donna, con Rosalinda però non è sbocciata. Fuori da questa casa? Non nascerà niente, lei è innamorata di Zenga”.

Dayane Mello orgogliosamente bisessuale, su Instagram la manager pubblica una foto

La brasiliana è quindi apertamente bisessuale (anche se Tommaso Zorzi non crede all’amore per la Cannavò) e per questo motivo la sua manager nella giornata di oggi ha pubblicato questa foto: